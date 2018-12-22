ABD'nin Deaş'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Mcgurk İstifa Etti
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamıyla çekilme kararının ardından ABD'de sular durulmuyor. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.
Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmeye uğraşan Savunma Bakanı Jim Mattis de geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. - WASHINGTON
Kaynak: İHA