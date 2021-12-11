ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden insan kaçakçılarına karşı acil eylem grubu

Meksika'da geçtiğimiz perşembe günü kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 54 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Guatemala, Ekvador, ABD, Honduras, Meksika, Nikaragua ve Dominik Cumhuriyeti, insan kaçakçılarına karşı acil eylem konusunda anlaştı.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde geçtiğimiz Perşembe günü kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 54 kişinin hayatını kaybetmiş, 115 kişi de yaralanmıştı. Katliam gibi kazanın ardından 7 ülkenin insan kaçakçılarına karşı acil eylem konusunda anlaştığı bildirildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Guatemala, Ekvador, ABD, Honduras, Meksika, Nikaragua ve Dominik Cumhuriyeti'nin yaşanan üzücü olayın sorumlusu olan insan kaçakçılarının cezalandırılması için anlaşmaya vardığı ve üst düzey bir acil eylem grubu oluşturulduğu aktarıldı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının kazayla ilgisi olan örgütün yöneticileri ve üyelerini tespit ederek adalete teslim etmek olduğunu ifade ederek, cezasızlığa izin vermeyeceklerini vurguladı.

Anlaşmaya göre her ülke kendi sınırlarında soruşturma yürütecek ve elde edilen bilgiler ortak bilgi paylaşım ağı sayesinde kamuoyu ile paylaşılacak. Perşembe günü yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Guatemala vatandaşı olduğu tespit edilirken, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo kaza sonrası ABD ve Meksika hükümetlerini göç politikalarını daha uyumlu hale getirmeyi görüşmek amacıyla bir üst düzey bir toplantıya davet etmişti. Brolo ayrıca, insan kaçakçılarının daha fazla cezalandırılması için Latin Amerika ülkelerine çağrıda bulunmuştu.

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ise olay ile ilgili soruşturmada edinilen ilk verilere göre kazanın sebebinin aşırı hız olduğunu açıkladı. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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