ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin Konvoyuna Silahlı Saldırı Düzenlendi

Bangladeş'te ABD'nin Dakka Büyükelçisi Marcia Bernicat'ı taşıyan araçların bulunduğu konvoya silahlı kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

SALDIRIDA 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

BBC'nin haberine göre Amerikalı yetkililer, silahlı kişilerin dün gece Dakka'da ABD Büyükelçisi Bernicat'ın konvoyuna saldırdığını, Bernicat ve korumalarının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu, olayda 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİNDE YARALI SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Bu arada ülkede bir haftadır süren öğrenci gösterilerinde bugün, polisin kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, yaralanan protestocu sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi.

Yerel basın da iktidar partisi Avami Birliğine yakın kişilerin, parti binalarına yürüyüşe geçen öğrencileri dövdüğünü yazdı.

ÖĞRENCİLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN PARTİLİLER KENDİLERİNİ KORUDU

Avami Birliği Genel Sekreteri Ubeydul Kadir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin saldırısına uğrayan partililerin kendilerini koruduğunu savundu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina protestolara son verilmesi çağrısında bulunurken, İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısını yaptı.

ÜLKEDEKİ ÖĞRENCİ PROTESTOLARI

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde geçen hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci Dakka'da yolları kapatmıştı.

BAZI ÖĞRENCİLER, OTOBÜSLERİN PLAKALARINI KONTROL EDİYOR

Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI, ÖĞRENCİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.