ABD'nin Connecticut eyaletinde İslamofobik paylaşım yapan gardiyan işten atıldı
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ABD'nin Connecticut eyaletinde İslamofobik paylaşım yapan gardiyan işten atıldı

ABD'nin Connecticut eyaletinde İslamofobik paylaşım yapan gardiyan işten atıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir hapishanede görevli gardiyan Anthony Marlak'ın, sosyal medyada paylaştığı İslamofobik karikatür nedeniyle işine son verildiği bildirildi.

NEW ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir hapishanede görevli gardiyan Anthony Marlak'ın, sosyal medyada paylaştığı İslamofobik karikatür nedeniyle işine son verildiği bildirildi.

Garner Islahevi Müdürü Amoda Hannah'ın, Anthony Marlak'a, sosyal medya hesabından paylaştığı İslam karşıtı karikatür nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığını bildiren yazıyı ilettiği belirtildi.

Hannah, gardiyan Marlak'a verilen fesih mektubunda, "Sosyal medyadaki paylaşımınız, halkın sizin pozisyonunuzda faaliyet gösterme yeteneğinize olan güvenini zayıflatmakta, personelin ve Müslüman mahkumların güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Connecticut hapishane gardiyanı, 2018'de sosyal medya hesabında, boyunlarına ilmek geçirilmiş 5 Müslümanın sembolize edildiği bir karikatür paylaşarak, altına "İslami Rüzgar Çanları" yazısını paylaşmıştı.

Gardiyan Marlak ocak ayında, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi'nin (CAIR) Connecticut Şubesi tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrasında söz konusu paylaşımından dolayı açığa alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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