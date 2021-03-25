ABD'nin Colorado eyaletindeki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

NEW ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir markete silahlı saldırı düzenleyen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Ahmad Al Aliwi Alissa (21) ilk kez hakim karşısına çıktı.