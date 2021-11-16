ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 çocuk yaralandı - Haberler
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ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 çocuk yaralandı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 çocuk yaralandı

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesinin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.

Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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