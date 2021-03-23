ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 6 ölü
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ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 6 ölü

23.03.2021 04:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 04:35
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 6 ölü

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 6 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı.

Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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