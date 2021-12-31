ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu - Haberler
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ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

ABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.

ABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.

Eyalete bağlı Boulder County'de yangın, dün sabah saatlerinde başladı.

Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yetkililer, 1'i itfaiye memuru 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, çok farklı noktalara yayılan yangınların bir kısmının rüzgarın etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığını aktardı.

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını düşünüyor.

Öte yandan eyalet genelinde, kış yağışlarının da mevsim normallerinin altında kaldığı biliniyor.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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