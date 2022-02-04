ABD'nin Çin'e karşı rekabet gücünü arttırmaya yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD'nin Çin'e karşı rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olan "Rekabet Yasası" adlı yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 210 "hayır"a karşı 222 "evet" oyuyla onaylandı.

ABD'nin Çin'e karşı rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olan "Rekabet Yasası" adlı yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Yapılan oylamada 210 "hayır"a karşı 222 "evet" oyu verildi. Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Senato'ya gönderildi. Yasa tasarısı, yarı iletken üretimi ve araştırmasını sübvanse etmek için 52 milyar dolar, otomobillerde ve bilgisayarlarda kullanılan temel bileşenlerin kıtlığına neden olan tedarik zinciri sorunlarını hafifletmek için 45 milyar dolar içeriyor.

Yasa tasarısı ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla Paris Anlaşması'nın bir parçası olarak Yeşil İklim Fonu'na 8 milyar dolar ayırıyor. Tasarının bu kısmına, iklim hükümlerinin Çin'e yardım etmek için kullanılabileceğine inanan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri karşı çıkarken, Demokratlar ise, Cumhuriyetçilerin yasa üzerinde çalışırken kendileriyle işbirliği yapmayı reddettiklerini ifade etti.

Biden yasa tasarısını onaylamayı dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesini kutlarken, tasarıyı Senato'da kabul edildikten sonra imza için masasında görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Biden, "Temsilciler Meclis'i bugün daha güçlü tedarik zincirleri ve daha düşük fiyatlar, daha fazla imalat ve iyi imalat işleri için burada 21. yüzyılda Çin'i ve dünyanın geri kalanını geride bırakmak için kritik bir oy kullandı" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika