ABD'nin Chicago kentinde yüz yüze eğitime dönüş için Öğretmen Sendikası'yla uzlaşmaya varıldı
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ABD'nin Chicago kentinde yüz yüze eğitime dönüş için Öğretmen Sendikası'yla uzlaşmaya varıldı

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:28
ABD'nin Chicago kentinde yüz yüze eğitime dönüş için Öğretmen Sendikası'yla uzlaşmaya varıldı

ABD'nin Chicago kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime dönüş için Eğitim Kurulu ile Öğretmenler Sendikası arasında uzlaşma sağlandı.

ABD'nin Chicago kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime dönüş için Eğitim Kurulu ile Öğretmenler Sendikası arasında uzlaşma sağlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Chicago Eğitim Kurulu ile varılan anlaşmanın 6 bin 585 üyesinin aleyhte oyuna karşı 13 bin 681 üyenin oyuyla kabul edildiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında öğretmenler, koruyucu ekipman sağlanması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve dersliklerde hava filtreleri olması kaydıyla yüz yüze eğitime başlamayı kabul etti.

Ayrıca herhangi bir okulda enfeksiyon oranının artması halinde yeniden uzaktan eğitime dönülmesi için kriterler belirlendi.

600'den fazla sınıf öncesi, özel, ilk ve orta öğretim okulunun bulunduğu, ABD'nin en büyük üçüncü okul bölgesi olan kentte yaklaşık 340 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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