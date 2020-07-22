ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Chicago kentinde yaşanan silahlı saldırıda 9'u ağır en az 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı
22.07.2020 06:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46

NEW ABD'nin Chicago kentinde yaşanan silahlı saldırıda 9'u ağır en az 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago polisi tarafından yapılan açıklamada, Rhodes isimli cenaze evinin yakınında yaşanan silahlı saldırıda en az 14 kişinin yaralandığı ve yaralıların 5 farklı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların cenaze evindeki bir merasime katıldıkları ve 9'unun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Amerika'nın yerel ve ulusal birçok medya kanalında yer alan haberlerde saldırı ile ilgili bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen haberlerde birden fazla silahın kullanıldığı olay, küçük bir savaşa benzetilirken, saldırının yaşandığı sokakta düzinelerce boş mermi kovanının bulunduğu ifade edildi.

Chicago'da, Haziran ayında bir hafta sonu yaşanan silahlı saldırılarda da en az 14 kişi ölmüş, 90 kişi de yaralanmıştı.

Chicago ABD'de en çok şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerden

ABD'nin Illionis eyaletine bağlı Chicago kenti, ülkede şiddet olaylarının en fazla yaşandığı kentlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Amerikan gazetesi New York Times'ın 5 Temmuz tarihli haberinde, Chicago Polis Departmanına dayandırdığı bilgilere göre, şehirde bu yıl 2 Temmuz'a kadar en az 336 kişi öldürüldü.

Chicago'nun üç katı yoğunluğa sahip New York şehrinde ise haziran ayı sonuna kadar sadece 176 kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarına göre, Chicago'da 2017'de 658, 2018'de 567 ve 2019'da 492 cinayet yaşandı.

Chicago Üniversitesi Suç Laboratuvarı tarafından yayımlanan araştırmada da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen protestoların yaşandığı mayıs ayının son haftasında, şehirde 85 kişinin silahlı saldırılarda yaralandığı, 24 kişinin de öldüğü açıklanmıştı.

Araştırmada, 18 kişinin hayatını kaybettiği 31 Mayıs gününün ise, "son 30 yılda Chicago'nun gördüğü en ölümcül gün" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Spor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Politika
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor 3. Sayfa
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 3. Sayfa
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cenk Eren Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 06:57:17. #1.14#
title