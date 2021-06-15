ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı
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ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Chicago kentinde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Chicago kentinde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago polisinden yapılan açıklamada, şehrin güney kısmındaki Englewood Mahallesi'nde yerel saatle 05.45 civarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Bir evde başlayan tartışma üzerine çıktığı anlaşılan silahlı kavgada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 4 kişinin de civardaki hastanelere kaldırıldığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın geçtiği bölgenin trafiğe kapatıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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