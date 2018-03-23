ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarifelerinden Muaf Ülke Sayısı Arttı
ABD'nin 23 Mart itibarıyla ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya başlayacağı ek gümrük vergilerinden, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'nin de muaf tutulacağı bildirildi.
ABD'nin 23 Mart itibarıyla ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya başlayacağı ek gümrük vergilerinden, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'nin de muaf tutulacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com