ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarifelerinden Muaf Ülke Sayısı Arttı

ABD'nin 23 Mart itibarıyla ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya başlayacağı ek gümrük vergilerinden, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'nin de muaf tutulacağı bildirildi.