ABD'nin Çelik Gönderimleri Haziran Ayında Yıllık %33 Oranında Arttı
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ABD'nin Çelik Gönderimleri Haziran Ayında Yıllık %33 Oranında Arttı

ABD'nin Çelik Gönderimleri Haziran Ayında Yıllık %33 Oranında Arttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Amerikan Demir ile Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik üreticilerinin, içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında, geçen yılın aynı ayında 6, 0 milyon net ton (Net ton, bildiğimiz ağırlık ölçüsü olan tondan farklı bir ağırlık ölçü birimi olup 1 ton 1. 000 kg'a eşitken 1 net ton 907, 18 kg'dır.

Amerikan Demir ile Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik üreticilerinin, içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında, geçen yılın aynı ayında 6, 0 milyon net ton (Net ton, bildiğimiz ağırlık ölçüsü olan tondan farklı bir ağırlık ölçü birimi olup 1 ton 1. 000 kg'a eşitken 1 net ton 907, 18 kg'dır. Ç. N. ) olarak gerçekleştirilen çelik gönderimine göre %33, 3 oranında artışla 8, 0 milyon net ton çelik gönderimi yaptığını bildirdi. Gönderimler, bir önceki ay olan Mayıs 2021'deki 8, 0 milyon net tona göre ise %0, 6 oranında arttı. İçinde bulunduğumuz yılın başından Haziran ayına kadar olan gönderimler, geçen yılın aynı döneminde 41, 2 milyon ton olarak gerçekleşen gönderimlere göre %11, 5 oranında artışla 46 milyon net tona yükseldi.

2021 yılının başından Haziran ayına kadar olan çelik gönderimleri alt başlıklar olarak geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şu değişiklikler gözleniyor: sıcak daldırma galvanizli sacların gönderiminde %19 oranında artış, soğuk haddelenmiş sacların gönderiminde %14 oranında artış, sıcak haddelenmiş sacların gönderiminde %6 oranında artış.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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