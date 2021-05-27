ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
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ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor

ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başladığı Afganistan'da, şu ana dek en az 26 Afgan üs ile karakolunun Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başladığı Afganistan'da, şu ana dek en az 26 Afgan üs ile karakolunun Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin çekilmeye devam ettiği Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban ağırlığını hissettirmeye başladı.

Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı 1 Mayıs'tan bu yana Lagman, Baglan, Vardak ve Gazne vilayetlerinde bulunan Afgan güvenlik güçlerine bağlı en az 26 üs ile karakol Taliban'ın kontrolüne geçti.

Taliban'ın Afgan güçlerine "ya teslim olur ya da öldürülürsünüz" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilen haberde, söz konusu üs ve karakollardaki Afgan unsurlarının, bulundukları yeri Taliban'a teslim ederek oradan ayrıldıkları kaydedildi.

Haberde ayrıca, Taliban'ın özellikle ülkenin doğu kesimlerindeki etkisini daha da artırdığı ifade edildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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