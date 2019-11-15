ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu
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ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu

ABD yönetimi, Suriye’deki askeri varlığını büyük oranda çekerken Rusya ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde helikopter üssü kurdu. Rusya’nın bu adımla sahadaki kontrolünü daha da arttırması bekleniyor.

15.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 08:01
ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu

Amerikan yönetimi 'deki askeri varlığını büyük oranda çekerken, ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde helikopter üssü kurdu. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda , helikopter üssünün Kamışlı Havaalanı'nda kurulduğunu açıkladı. Rusya'nın bu adımla sahadaki kontrolünü daha da arttırması bekleniyor.


Görüntülerde iki Mi-35 helikopterinin yeni üstte uçtuğu görüldü. Biri Mi-8 askeri nakliye helikopteri olmak üzere şu ana kadar üstte 3 helikopter konuşlandırıldı ancak bu sayı artacağı tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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