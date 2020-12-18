ABD'nin cari açığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen cari açık verisinin, 189 milyar dolar olması tahmin ediliyordu.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi de 170,5 milyar dolardan 161,4 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin