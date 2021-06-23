ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, Ocak-Mart 2021'de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8 genişleyerek 195,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 206,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi de 188,5 milyar dolardan 175,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:20:56. #1.16#

title