ABD'nin cari açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı
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ABD'nin cari açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

23.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:11
ABD'nin cari açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de cari işlemler açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de cari işlemler açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,2 artarak 188,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin biraz altında seyreden ve 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisinin, 189,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2020'nin üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 178,5 milyar dolardan 180,9 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığı, 2020 genelinde ise yüzde 34,8 artarak 647,2 milyar dolara çıktı ve 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,1 oldu. Bu oran 2019'da yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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