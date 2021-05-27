ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
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ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde dün yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde dün yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'de gerçekleşen ve ilk belirlemelerde 8 kişinin hayatını kaybettiği teyit edilen saldırıda, ağır yaralı olarak Santa Clara Valley Tıp Merkezi'ne nakledilen 49 yaşındaki Alex Ward Fritch'in kurtarılamadığı kaydedildi.

Ölü sayısının 9'a çıktığı olayda, saldırgan ve mağdurların isimlerinin de belirlendiği açıklandı.

Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı Sam Cassidy olduğunu ve kimliği tespit edilen mağdurların 29 ile 63 yaş arasında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Katilin 9 kişiyi neden öldürdüğü konusunda hala bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken, Belediye Başkanı Sam Liccardo, "kurbanların ve tüm meslektaşlarının tetikçiyi iyi tanıdığı" konusunun altını çizdi.

Santa Clara İlçe Şerifi Laurie Smith de saldırganın polisle çatışmaya girmediğini, güvenlik güçlerinin olay yerine geldiğini anlayınca "kendi canına kıydığını" söyledi.

California eyaletine bağlı San Jose kentinde dün sabah yaşanan silahlı saldırıda, 8 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu, saldırganın da etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu silahlı saldırının ardından, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Son dakika haber: ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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