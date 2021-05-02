ABD'nin California eyaletinde tekne alabora oldu: 2 ölü
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ABD'nin California eyaletinde tekne alabora oldu: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde tekne alabora oldu: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NEW ABD'nin California eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

San Diego şehrinin Point Loma açıklarında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenlik botlarının yardıma gittiği kaydedildi.

Kaçak göçmen taşıdığı sanılan teknedeki iki kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 23 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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