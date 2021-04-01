ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü
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ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Orange polisi, bir iş merkezine yapılan saldırıda birçok kişinin silahla vurulduğunu; ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine gelen polisle çatışan saldırgan, yaralı yakalandı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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