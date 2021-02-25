ABD'nin California eyaletinde Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin California eyaletinde Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

25.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:31
ABD'nin California eyaletinde Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

ABD'nin California eyaleti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı 50 binin üzerinde can kaybı sayısı ile ülkede en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu.

ABD'nin California eyaleti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı 50 binin üzerinde can kaybı sayısı ile ülkede en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu.

John Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, California'da Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 50 bin 972'e yükseldi.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen ve yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaleti California'da, bugüne dek 3,5 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.

New York'ta da virüsün "endişe verici" yeni bir türünün bulunduğu bildirildi

CNN'in haberine göre, New York kentinde araştırma yapan uzmanlar, virüsün "endişe verici" yeni bir türünü bulduklarını açıkladı.

Söz konusu varyantın, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı belirtildi.

"B.1.526" adı verilen yeni türün, Afrika'da kaydedilen ve "B.1351" adı verilen virüs varyantı ile benzer olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra yeni varyantta "E484K" mutasyonu gözlemlendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Mesut Özil Mesut Bakkal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin California eyaletinde Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:34:34. #1.16#
title