ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Ağustos'ta başlayan yangında 756 kilometrekare alan tahrip oldu.

ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Ağustos'ta başlayan yangında 756 kilometrekare alan tahrip oldu. California'da 14 Temmuz'dan bu yana süren "Caldor" yangınında, en az 600 yapı kullanılamaz hale geldi. Güney Tahoe Gölü kentine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor - Haberler
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