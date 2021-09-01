ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan Delta, ilk virüsten 2 kat daha ölümcül! Tek bir çaresi var

Büyükelçi paylaştı, işte Taliban'ın ölüm listesi! İlk sıradaki ismi tahmin etmek zor değil

ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Ağustos'ta başlayan yangında 756 kilometrekare alan tahrip oldu.

ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Ağustos'ta başlayan yangında 756 kilometrekare alan tahrip oldu. California'da 14 Temmuz'dan bu yana süren "Caldor" yangınında, en az 600 yapı kullanılamaz hale geldi. Güney Tahoe Gölü kentine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters