ABD'nin California eyaletinde anne, aslanın saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı
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ABD'nin California eyaletinde anne, aslanın saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı

ABD'nin California eyaletinde anne, aslanın saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

SAN ABD'nin California eyaletinde bir annenin, dağ aslanının saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardığı bildirildi.

SAN ABD'nin California eyaletinde bir annenin, dağ aslanının saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardığı bildirildi.

California Yaban Hayatı Birimi Sözcüsü Patrick Foy, Calabasas'taki evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki çocuğa dağ aslanının saldırdığını ifade ederek, aslanın çocuğu 45 metre kadar sürükleyerek yaraladığını belirtti.

Annenin olay gerçekleştiği sırada evin içinde olduğunu ve sesleri duyunca koşarak çıktığını anlatan Foy, "Aslanı yumruklamaya, tekmelemeye başlamış. Oğlunu aslandan kurtarmış." dedi.

Foy, bu olayın kahramanının anne olduğunu kaydetti.

Yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığını dile getiren Foy, dağ aslanının vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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