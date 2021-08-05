ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı
Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Orman içinden alev detayları Yanan evlerden detaylar Yangın söndürme çalışması detayları ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

Orman içinden alev detayları

Yanan evlerden detaylar

Yangın söndürme çalışması detayları

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, Greenville kasabasındaki birçok evi kül haline getirdi.

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı
ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı
ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Burak Elmas Nihat Özdemir Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:24:23. #1.16#

title