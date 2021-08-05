ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

Orman içinden alev detayları Yanan evlerden detaylar Yangın söndürme çalışması detayları ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.