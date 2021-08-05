ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı
Orman içinden alev detayları Yanan evlerden detaylar Yangın söndürme çalışması detayları ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.
Orman içinden alev detayları
Yanan evlerden detaylar
Yangın söndürme çalışması detayları
ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, Greenville kasabasındaki birçok evi kül haline getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters