ABD'nin Bütçe Açığı Açık Verdi

ABD'de federal hükümet ağustos ayında 108 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı ayında bu rakam 107 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD'nin Bütçe Açığı Açık Verdi

ABD'de federal hükümet ağustos ayında 108 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı ayında bu rakam 107 milyar dolar seviyesindeydi.

Kaynak: Dunya.com