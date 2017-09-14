ABD'nin Bütçe Açığı Açık Verdi

ABD'de federal hükümet ağustos ayında 108 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı ayında bu rakam 107 milyar dolar seviyesindeydi.
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