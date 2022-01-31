ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada... - Haberler
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

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