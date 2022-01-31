ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika