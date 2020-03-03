ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2)
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2)

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın BM Yardım Koordine Merkezi'ne gelişi ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın bilgi alması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey...

03.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:35
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2)

ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın BM Yardım Koordine Merkezi'ne gelişi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın bilgi alması - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Kelly Craft, Reyhanlı'daki BM Yardım Koordine Merkezi'nde incelemelerde bulundu. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2)
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