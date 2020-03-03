ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)
BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği...
BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği noktada incelemelerde bulunuyor. (1)
Kaynak: AA