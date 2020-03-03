ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)

BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği...

03.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:08
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)

BD'nin Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Sınır Kapısı'ndan geçişi - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği noktada incelemelerde bulunuyor. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)
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