ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
22.12.2020 01:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:36
BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, 22-24 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edecek.
BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, 22-24 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edecek.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın 22-24 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Craft'ın ziyareti sırasında üst düzey İsrailli yetkililerle ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile görüşeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük