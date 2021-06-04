ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: 'Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)... - Haberler
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