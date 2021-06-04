ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya