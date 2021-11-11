ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, 14-19 Kasım'da Kudüs, Ramallah ve Amman'ı ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 14-19 Kasım tarihleri arasında Kudüs, Ramallah ve Amman'ı ziyaret edecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Thomas Greenfiled, ziyareti sırasında İsrailli, Filistinli ve BM yetkilileri bir araya gelecek.

Thomas Greenfield'in Biden yönetiminin İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek ilk kabine üyesi olacağı belirtilen açıklamada, ziyaret sırasında İsrail'in güvenliği, ABD ve İsrail arasındaki iş birliği ve bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi.

Thomas Greenfield'in, Ramallah'a ziyaretinde Biden yönetiminin Filistin halkıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik çabaları sürdüreceği kaydedilen açıklamada, Filistinli yetkililer ve sivil toplumla da bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, Thomas Greenfield'in Kudüs ve Ramallah'ta İsrail ve Filistinlilerin güvenliği ve refahı ile iki devletli çözüme yönelik adımları ele alacağı ifade edildi.

Thomas Greenfield'in, Ürdün'ün başkenti Amman'a ziyareti sırasında ise mültecilerle bir araya geleceği belirtildi.

Haberi Kaydet