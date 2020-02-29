ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara...
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı. (2)
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır."
ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.
Kaynak: AA