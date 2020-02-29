ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara...
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

29.02.2020 01:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:05
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft:

Güvenlik Konseyi (BMGK) 'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı. (2)

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır."

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara...
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