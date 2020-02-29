ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, İdlib'de 33 şehit verdiğimiz rejim saldırısıyla ilgili, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

29.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:12
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda 'ye desteğimiz tamdır." dedi.

RUSYA VE SURİYE'YE "ASTANA SÖZLEŞMESİ" ÇAĞRISI

Temsilci ayrıca, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Kaynak: AA

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