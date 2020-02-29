ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, İdlib'de 33 şehit verdiğimiz rejim saldırısıyla ilgili, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" açıklamasını yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.
RUSYA VE SURİYE'YE "ASTANA SÖZLEŞMESİ" ÇAĞRISI
Temsilci ayrıca, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.
Kaynak: AA