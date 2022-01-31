ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.
AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.
AA / Betül Yürük - Güncel