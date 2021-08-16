ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü...
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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü...

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, 'Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü olmamasını istiyoruz.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü olmamasını istiyoruz. Afgan halkı emniyet içinde yaşamayı hak ediyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü... - Haberler
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