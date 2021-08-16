ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü...

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, "Tüm tarafları terörü önlemeye çağırıyoruz ve hepimiz Afganistan'ın bir daha asla terörün üssü olmamasını istiyoruz.