ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyareti iptal oldu
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ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyareti iptal oldu

13.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:20
ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyareti iptal oldu

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyareti, "Dışişleri Bakanlığının Biden yönetimine devir teslim çalışmaları" nedeniyle iptal oldu.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyareti, "Dışişleri Bakanlığının Biden yönetimine devir teslim çalışmaları" nedeniyle iptal oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu hafta planlanan tüm ziyaretler "devir teslim çalışmaları yüzünden" iptal edildi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'ın 13-15 Ocak'ta Tayvan'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Çin'in BM Daimi Temsilciliği, Craft'ın ziyaretine şiddetle karşı çıkmış, Tayvan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyareti dahil tüm ABD'li yetkililerin ziyaretlerinin Başkan Donald Trump'ın Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde Kongre baskını nedeniyle ikinci kez azledilmesi için yapılacak oylama öncesi iptal edilmesi dikkati çekti.

ABD Kongresi'ne 6 Ocak'taki baskın konusunda sessiz kalmakla eleştirilen Pompeo'nun Brüksel ziyaretini üst düzey Avrupalı yetkililerin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi üzerine iptal ettiği iddiaları da basında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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