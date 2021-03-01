ABD'nin BM Büyükelçisi Greenfield: "Suriye'de savaşa gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi"
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ABD'nin BM Büyükelçisi Greenfield: "Suriye'de savaşa gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi"

01.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:12
ABD'nin BM Büyükelçisi Greenfield:

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de 10 yıldır süren savaşa "gerçek bir çözüm" bulma zamanının geldiğini belirterek, "Savaşın 11. yıl dönümü 10. yıl dönümü gibi olmamalı." dedi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de 10 yıldır süren savaşa "gerçek bir çözüm" bulma zamanının geldiğini belirterek, "Savaşın 11. yıl dönümü 10. yıl dönümü gibi olmamalı." dedi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi mart ayı dönem başkanlığını devraldı.

ABD'li Büyükelçi Greenfield, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumla yeniden angaje olacaklarını, ittifak ve ortaklıklarını tekrar tesis edeceklerini söyledi.

ABD'nin yeniden masada olduğunu vurgulayan Greenfield, kıtlıkla karşı karşıya olan Yemen ve Etiyopya'daki gibi acil insani krizleri öne plana çıkaracaklarını ifade etti.

Greenfield, 15 Mart'ta da Suriye'deki savaşın 10. yıl dönümünü dolduracağını hatırlatarak, "10 yıldır tamamen önlenebilecek bir acı, 10 yıl süren dayanılmaz bir savaş, 10 yılda sayısız ölüm ve durum daha da kötüye gidiyor. Birlik olmak ve gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi. Suriye'de savaşın 11. yıl dönümü 10. yıl dönümü gibi olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Greenfield, İran anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirirse ABD'nin de tekrar anlaşmaya taraf olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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