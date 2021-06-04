ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield'in açıklamaları ANKARA - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield'in açıklamaları ANKARA - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı