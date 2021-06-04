ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield'in açıklamaları ANKARA - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield'in açıklamaları ANKARA - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield basın toplantısı düzenledi. (1)

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi ???Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-??Greenfield (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: 'Cilvegözü'nden geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler'
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: "Cilvegözü'nden geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: 'Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin)...
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
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