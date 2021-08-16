ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nden "Lübnan'ın bir felakete sürüklenebileceği" uyarısı
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ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nden "Lübnan'ın bir felakete sürüklenebileceği" uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nden 'Lübnan'ın bir felakete sürüklenebileceği' uyarısı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, yeni hükümetin kurulması konusunda süren aksaklıklar nedeniyle Lübnan'ın insani bir felakete sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, yeni hükümetin kurulması konusunda süren aksaklıklar nedeniyle Lübnan'ın insani bir felakete sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelen Shea, görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Shea, ABD'nin Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını ve reformları aksatmaya dönük partizan çıkarların bir kenara bırakılmasını teşvik ettiğini söyledi.

Büyükelçi, gerekli yetkilere sahip, kararlı ve reformları acilen uygulayabilecek bir hükümetten yoksun geçen her günün zaten vahim olan durumu Lübnan için insani bir felakete doğru götürebileceği uyarısında bulundu.

Shea, gün içinde hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati ile de bir araya gelmişti. ABD'li Büyükelçi'nin, Mikati ile hükümetin kurulmasını hızlandırma çabalarını görüştüğü kaydedilmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine, 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Akkar'daki patlama

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde dün sabaha karşı bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu, patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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