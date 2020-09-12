ABD'nin batısındaki orman yangınları
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ABD'nin batısındaki orman yangınları

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eyalette devam eden yangınlar için "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir.

ABD'nin batısındaki orman yangınları
12.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:15

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eyalette devam eden yangınlar için "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir." ifadesini kullandı.

BBC'nin haberine göre, Oroville yakınında çıkan yangının verdiği zararı yerinde tespit etmek için bölgede incelemelerde bulunan Demokrat Vali Newsom, gazetecilere açıklama yaptı.

Newsom, "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir. Bu kahrolası olağanüstü bir iklim durumu. Gerçek ve yaşanıyor. California eyaletine gelin ve bunu kendiniz gözlemleyin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin batı yakasındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinde son bir ayda en az 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Yangınların ilk başladığı eyalet olan California'da 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım, 900'den fazla yangına neden olmuş, 64 binden fazla kişi tahliye edilmiş, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

Kaynak: AA

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