ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin üzerinde seyrederken, bölgenin yaklaşık 4'te 3'ünün tarihteki en şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin üzerinde seyrederken, bölgenin yaklaşık 4'te 3'ünün tarihteki en şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

ABD Kuraklık Monitörü'nün internet sayfasında, ülkenin batı yakasında 2021'in ilkbaharındaki kuraklık oranının bir yıl öncesine göre çok daha kötü olduğu, hava koşullarının bu yaz orman yangınları ve su kıtlığı tehdidini artıracağı belirtildi.

California, Nevada ve Washington gibi batı eyaletlerinin bazı bölgelerinde geçen hafta 38 dereceyi geçen bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı ifade edilen sayfada, batı yakasındaki eyaletlerin 4'te 3'ünün ülke tarihindeki en şiddetli kuraklık oranlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

California Valisi'nden 2 milyar dolarlık bütçe çağrısı

Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.

Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı suları mevcudiyetinde düşüşe neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) son raporunda ise "Hem California hem de Nevada artık yüzde 100 kuraklık içindedir." ifadesine yer verildi.

Raporda, söz konusu bölgede 1343 ilçede yaklaşık 635 bin kilometrekare ekili alanın ve 13 milyondan fazla sığırın kuraklıktan etkilendiği detayı paylaşıldı.

Utah Valisi, halkı yağmur duasına çağırmıştı

Utah Valisi Spencer Cox, 5 Haziran'da eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına davet ederek "İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkının yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum." demişti.

Öte yandan, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM) adlı kuruluş, 26 Mayıs'ta yayımlanan raporunda, Kuzey Amerika'nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

NADM verilerinde, Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3'ünün kuraklık tehdidi altında olduğu, şu ana kadar görülen kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada, California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı
Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 10:26:24. #1.13#

title