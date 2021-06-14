ABD'nin batı yakasında bu hafta "kavurucu" sıcaklar bekleniyor
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ABD'nin batı yakasında bu hafta "kavurucu" sıcaklar bekleniyor

ABD'nin batı yakasında bu hafta 'kavurucu' sıcaklar bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin oldukça üzerinde seyrederken, bölgede bu hafta görülebilecek "kavurucu" sıcakların hayati tehlikeye yol açabileceği belirtildi.

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin oldukça üzerinde seyrederken, bölgede bu hafta görülebilecek "kavurucu" sıcakların hayati tehlikeye yol açabileceği belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) internet sayfasında, ABD'nin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu elinde tutan California'nın Ölüm Vadisi (Death Valley) bölgesinde sıcaklıkların birkaç gün boyunca yaklaşık 49 derece civarında seyredebileceği, aşırı sıcaklıkların insan sağlığı için hayati tehlike oluşturabileceği öngörüsüne yer verildi.

NWS, California'nın dışında Arizona'nın Havasu Gölü bölgesinde sıcaklığın 53, Nevada'da 51 dereceyi geçebileceği, Lav Vegas bölgesinde ise sıcaklığın gece dahil, 30 derecenin altına inmeyeceği yönünde uyarılarda bulundu.

California kıyılarından Utah'a kadar uzanan bölgeyi etkisi altına alan ısı artışının, yaz aylarında genel olarak kuraklık sorunu yaşayan bölgede tehlikeli yangınlara ve su kaynaklarının daha da azalmasına yol açabileceğine değinildi.

NWS, bölgedeki benzer ısı artışının en son 2013'ün Haziran sonu ile Temmuz başında görüldüğü ve Nevada'da 30 kişinin ölümüne, 350'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı bilgisine yer verdi.

Ayrıca, hidroelektrik santrallerinde üretimin azaldığı bir zamanda, aşırı sıcakların enerji talebini artıracağı, ülkenin hacim olarak en büyük rezervuarı olan Mead Gölü'ndeki su seviyesinin ise tarihteki en düşük seviyeye gerilediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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