ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı olan gençlere 100 dolar verilecek
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ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı olan gençlere 100 dolar verilecek

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı olan gençlere 100 dolar verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde korona virüs aşısını teşvik etmek amacıyla 16-35 yaş arasındakilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonosu verileceği açıklandı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde korona virüs aşısını teşvik etmek amacıyla 16-35 yaş arasındakilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonosu verileceği açıklandı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programları devam ediyor. ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşıyı teşvik etmek amacıyla ilginç bir yönteme başvuruldu. Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16-35 yaş arasındaki kişilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonosu verileceğini duyurdu. Vali Justice yaptığı açıklamada gençlerin aşı yaptırmanın öneminin farkında olmadığını belirtti. Justice, 1.5 milyon vatandaşın yaklaşık yüzde 52'sinin aşının en az bir dozunu aldığını, ancak nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı yaptırma konusunda tereddüt ediyor olabileceğini ifade ederek, "Onları ve bizi bu durumun üstesinden gelmek için motive edecek bir yol bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Batı Virginia ülke genelinde aşılama oranı yüksek olan eyaletler arasında yer alırken, son haftalarda bu oranda yavaşlama kaydedildi.

Ödemelerin geçtiğimiz ay ABD'de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketinden yapılacağı belirtildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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