ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
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ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin batı eyaletlerinde hayatı olumsuz etkileyen sıcaklık artışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

NEW ABD'nin batı eyaletlerinde hayatı olumsuz etkileyen sıcaklık artışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Günlük hava tahmin raporları yayınlayan Ulusal Hava Servisine (NWS) göre, dünyanın en sıcak noktası olan California'nın Dead Valley (Ölüm Vadisi) bölgesindeki sıcaklık 51 dereceyi geçti.

Bir diğer hava gözlemcisi AccuWeathera göre ise Ölüm Vadisi'nde hissedilen sıcaklık 54 derecenin üzerine çıktı. Bölge tarihinde en yüksek sıcaklık 1913'te 56 ila 57 derece kaydedilmişti.

California'nın dışında, Arizona ve Utah, Montana ve Idaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların rekor seviyeye ulaştığı, hafta sonu da tehlikeli boyutta seyredeceği öngörüldü.

Küresel ısınmanın etkisine vurgu

Ülkenin batı yakasındaki aşırı hava sıcaklarıyla ilgili New York Times'taki makalede, yaz mevsimine girmeden termometrelerin tarihi sıcaklıkları göstermesi, küresel ısınma nedenli iklim değişikliğine bağlandı.

Makalede, "Küresel ısınma yıllardır bölgede felaketleri körüklüyor. Şimdi, erken bir sıcak hava dalgası ve şiddetli kuraklık, yaşamları tehdit ediyor ve suyu tehlikeli derecede kıt durumda bırakıyor." ifadesi yer aldı.

Yazıda, Arizona, Montana ve Utah'ta yer yer orman yangınlarına rastlandığı, Teksas'ta elektrik firmalarının muhtemel kesintileri önlemek için müşterilerine klimaları kapatmaları ricasında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Makalede, aşırı sıcakların bölgedeki su kaynaklarını da hızla azalttığı belirtildi.

Tarım ve hayvancılığı da etkiledi

Ülkenin batısındaki kuraklığın çiftçileri de zor durumda bıraktığı belirtilen makalede, koyun ve sığır yetiştiricilerinin hayvanlarını daha erken satma eğilimine girdikleri, sulu tarım için gerekli olan kaynakların azalmasından dolayı arazilerin büyük kısmını nadasa bırakmak durumunda kaldıkları vurgulandı.

California Çiftlik Su Koalisyonu yöneticisi Mike Wade'in, çiftliklerin yeterli su kullanımından mahrum kalmasının ürünlerde arz sorunlarına ve fiyatların yükselmesine neden olabileceği görüşüne yer verildi.

California eyaleti, ABD'nin meyve ihtiyacının üçte ikisini ve sebzelerin üçte birini karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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