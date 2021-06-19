ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor
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ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor

ABD'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin batı eyaletlerinde hafta başından beri etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

NEW ABD'nin batı eyaletlerinde hafta başından beri etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin batı ve güneyinde 50 milyon kişiyi etkileyen aşırı sıcak hava dalgası için ölüm tehlikesi uyarıları yaparken, sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelen California'da "acil durum" ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde ortalama 43 santigrat derece civarında seyreden sıcak hava dalgası altında elektrik sistemlerindeki endişe nedeniyle pazar gününe kadar acil duruma geçtiklerini kaydetti.

California Üniversitesinden iklim bilimcisi Park Williams, CNN'e yaptığı açıklamada, bölgedeki kuraklığa da dikkat çekerek, "Aşırı sıcak dalgalar batı yakasında, toprağın kuru olmasından dolayı gittikçe kötüleşiyor. Yaz sonuna kadar bu şekilde 4-5 aşırı sıcak dalga görebiliriz." diye konuştu.

Eyaletin en sıcak noktası Ölüm Vadisi (Death Valley) olarak bilinen ulusal parkta ise sıcaklığın 54 santigrat derecenin üzerine çıktığı kaydedildi.

California'nın dışında, Arizona, Utah, Montana ve İdaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların günlük bazda rekor seviyelere ulaştığı, aşırı sıcakların hafta sonu da tehlikeli boyutta seyredeceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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