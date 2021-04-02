Son dakika gündem: Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika gündem: Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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