Son dakika gündem: Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önündeki olayda yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı