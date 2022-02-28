ABD'nin başkenti Washington DC'de Miraç Kandili idrak edildi - Haberler

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ABD'nin başkenti Washington DC'de Miraç Kandili idrak edildi

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Miraç Kandili idrak edildi

Miraç Kandili, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) çok sayıda Müslüman'ın katılımıyla idrak edildi.

Miraç Kandili, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) çok sayıda Müslüman'ın katılımıyla idrak edildi.

Açılışı 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ABD'deki en büyük camilerden birine sahip merkezdeki programa, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, Miraç Kandili'nin önemi Türkçe ve İngilizce anlatıldı, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dualar edildi.

Programda Kovid-19'a karşı maske, mesafe ve temizlik önlemleri de alındı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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