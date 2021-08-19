ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi...
ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi ile alarma geçtiği bildirildi.
ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi ile alarma geçtiği bildirildi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı