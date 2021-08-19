ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi...
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ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi...

ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi ile alarma geçtiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi ile alarma geçtiği bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi... - Haberler
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